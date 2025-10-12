BNG acusa a Moldes de viajar a Madrid con cargo al Concello «para un acto partidista del PP»
El alcalde dice que fue convocado por la Fegamp
REDACCIÓN
El BNG de Poio ha denunciado que un viaje del alcalde, Ángel Moldes a Madrid «para participar en un acto del PP contra Pedro Sánchez» se cargó a las arcas municipales. El gobierno local esgrimió que la movilización estaba convocada por la Fegamp, de cuya directiva Moldes forma parte, pero la portavoz nacionalista Marga Caldas destaca que «fue un acto político del PP que solo contó con presencia de populares. No había representación de la presidencia de la Fegamp ni de otras formaciones políticas». Añade que la cantidad pagada por el Concello por el viaje a Madrid fue de 1.117 euros y «es grave que el alcalde destine cualquier cantidad de fondos públicos municipales a sufragar una acción por intereses electoralistas de su formación política».
