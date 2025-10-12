Augas de Galicia multa a Ponte Caldelas por poner sacos de arena en el río Verdugo

Una improvisada presa de sacos de arena colocada por el Concello de Ponte Caldelas el pasado mes de agosto en el cauce del río Verdugo para acumular agua con la que abastecer a algunas aldeas, le ha costado un expediente sancionador de hasta 5.000 euros por no pedir autorización a Augas de Galicia. El alcalde, Andrés Díaz, rechaza el argumento del ente autonómico, que alega que fue «un vertido de arena al río, algo totalmente falso», Entiende que «se trata de un castigo injusto e incomprensible a un Concello que hace el trabajo que la propia Xunta non hace: limpiar el río, eliminar especies invasoras, o retirar ejemplares caídos en el cauce, todo ello en el tramo del casco urbano, asumiendo un coste importante con fondos municipales, cuando es una competencia que le corresponde a Augas de Galicia.

El Concello anuncia que «enviaremos una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para explicar lo que está haciendo Augas de Galicia con Ponte Caldelas».