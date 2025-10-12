Los vecinos de las parroquias de Ponte Sampaio (Pontevedra) y Arcade (Soutomaior) sufrieron este domingo un apagón que los dejó sin suministro eléctrico durante unos minutos. Según informó Naturgy, la interrupción se debió a una desconexión registrada en un centro de transformación, aunque no se llegó a localizar el origen exacto de la avería.

El corte de luz comenzó a las 16.27 horas y el servicio se restableció a las 16.34, de modo que la incidencia apenas superó los diez minutos. Pese a su brevedad, afectó a la mayoría de los hogares de ambas parroquias.