Acto por el Día del Pilar en la Guardia Civil

La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra acoge hoy el acto institucional por la patrona de este cuerpo, la Virgen del Pilar. Será a partir de las 12 horas y estará presidido por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Asimismo, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, entregará la Medalla de Ouro del municipio a la Guardia Civil.

