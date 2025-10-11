La UNED, una «aliada para el futuro» en la educación, abre el nuevo curso

El centro asociado de la UNED en Pontevedra celebró este sábado el inició del curso académico 2025-26 con un acto solemne presidido por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. El objetivo, un año más, de la UNED es reafirmar su compromiso con la formación universitaria accesible, de calidad y abierta a toda la sociedad.

El responsable autonómico de Educación, Ciencia, FP y Universidades, reconoció el papel de la universidad a distancia como «una aliada» en la construcción de una Galicia «más cohesionada, culta y preparada para el futuro» y animó a seguir estrechando lazos de colaboración para generar oportunidades.

Román Rodríguez y Rafa Domínguez. | R. V.

Asimismo, Rodríguez reivindicó el valor de la educación como «la puerta del futuro» de la juventud, tanto a nivel profesional como personal.

Además de Román Rodríguez, asistieron el vicerrector de centros de la UNED, Jesús de Andrés; el director del centro asociado en Pontevedra, Víctor M. González Sánchez; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el vicepresidente de la Diputación provincial, Rafa Domínguez, y el director territorial de Ence en Pontevedra, Antonio Casal Lago.

La lección inaugural corrió a cargo del escritor Manel Loureiro, un discurso en el que invitó a la reflexión sobre el valor de la cultura, la literatura y el pensamiento crítico en la sociedad contemporánea.

Alumnado de la UNED entre el público. | R.V.

Durante el acto también se entregaron los diplomas al alumnado egresado y se realizó un reconocimiento a los miembros del Aula Sénior de la UNED. Asimismo, se hicieron efectivas las becas a aquellos alumnos que por sus méritos han destacado en diferentes departamentos.

Actualmente, la universidad a distancia en Pontevedra tiene en marcha varios cursos, como el de «Introducción al pensamiento de Rosa Luxemburgo, Simone Weil, Angela Davis», «Iniciación al italiano», «Educación Financiera para la Vida Cotidiana» y «El cine IV: séptimo arte, fábrica de sueños». A partir del lunes 13 de octubre los de «Farmacología: bases y fundamentos», «Fitoterapia del aparato locomotor: un enfoque clínico e integrador» y «Powerpoint».