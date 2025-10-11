Triple Hélice abre el plazo para su coloquio
El plazo de inscripción para asistir el próximo jueves 23 de octubre al almuerzo-coloquio de la VI Jornada Triple Hélice, patrocinada por el Banco Santander, ya está abierto. El acto se celebra de 13.00 a 16.00 horas en el Liceo Casino de Pontevedra, donde se tratará el tema «Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia: retos y oportunidades del nuevo marco normativo».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- «Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes»
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra
- La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes
- Laura Carballo: «No Pitanxo non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»
- Cien años de vida, mil historias de medicina