Triple Hélice abre el plazo para su coloquio

El plazo de inscripción para asistir el próximo jueves 23 de octubre al almuerzo-coloquio de la VI Jornada Triple Hélice, patrocinada por el Banco Santander, ya está abierto. El acto se celebra de 13.00 a 16.00 horas en el Liceo Casino de Pontevedra, donde se tratará el tema «Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia: retos y oportunidades del nuevo marco normativo».

