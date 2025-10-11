Reconocimiento Xove Empresario/a do Ano
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra presenta el próximo lunes una nueva edición del Premio Xove Empresario/a do Ano, que se celebrará el viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas. Como novedad, se concederá por primera vez en la historia un reconocimiento a un local familiar de hostelería emblemático de la ciudad por su trayectoria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- «Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes»
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra
- La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes
- Laura Carballo: «No Pitanxo non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»
- Cien años de vida, mil historias de medicina