Reconocimiento Xove Empresario/a do Ano

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra presenta el próximo lunes una nueva edición del Premio Xove Empresario/a do Ano, que se celebrará el viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas. Como novedad, se concederá por primera vez en la historia un reconocimiento a un local familiar de hostelería emblemático de la ciudad por su trayectoria.