Primeros pasos para integrar la UAD de Pontevedra en el Sergas

La Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) han acordado los criterios para la integración en el Servizo Galego de Saúde de las unidades asistenciales de drogodependencias (UAD) de titularidad municipal, como la de Pontevedra.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, presidió en el edificio administrativo de la Consellería de Sanidade una nueva reunión de la comisión mixta constituida por el Gobierno gallego y la Fegamp para el traspaso de estos dispositivos municipales.

En la reunión, las ponencias técnicas especializadas presentaron sus informes definitivos con el análisis de los medios humanos y materiales a traspasar, después de haber incluido las aportaciones de las entidades locales implicadas.

Estas ponencias, una de personal y otra sobre inmuebles, están compuestas por cuatro miembros cada una, con una representación paritaria de la Administración autonómica y la Administración Local.

Además, en el encuentro se trasladaron los criterios a aplicar para la integración de las unidades asistenciales de drogodependencias en el Servizo Galego de Saúde.

Tanto los informes como los criterios serán remitidos a los Concellos implicados para que sean ratificados por los plenos municipales.

En varios municipios

Las unidades asistenciales de drogodependencia municipales están ubicadas en los concellos de Pontevedra, Burela, Cangas, Carballo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, O Porriño, Ourense, Ribeira, Santiago de Compostela, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Una vez aprobados en pleno, la comisión mixta de integración tiene prevista su próxima reunión el 19 de noviembre para adoptar el acuerdo de traspaso.