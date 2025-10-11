El PP provincial pide en Caldas la transferencia de la autopista

El PP de Pontevedra ha denunciado este sábado el «agravio constante a Galicia» y reclama al Estado la transferencia a la Xunta de la AP-9. «Seguiremos exigiendo desde todas las instituciones que se ponga fin a este bloqueo y que se cumpla con el compromiso adquirido”, indicaron los populares.

El presidente provincial, Luis López; la secretaria provincial, Luisa Piñeiro; los diputados nacionales Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón; autonómicos, Raúl Santamaría y María Deza; el alcalde de Puertas, Ricardo Martínez y los portavoces de Caldas y Pontecesures, estuvieron ayer en Caldas con el eurodiputado Adrián Vázquez.

Vázquez explicó que ha pedido a la Defensora del Pueblo europea que medie para conseguir el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9, una información que el Gobierno central «sigue sin facilitar a Galicia».

«El caso de la AP-9 es paradigmático. Ya no es un problema gallego, ya no es un problema español, es un problema europeo. Desde el año 2021, la Comisión Europea ha abierto dos procedimientos sancionadores contra lo Gobierno de España por la terrible gestión de la AP-9, que se considera una infraestructura estratégica no solo de nuestra tierra, también de toda Europa. Llevamos cuatro años intentando entender qué sucedió con esa sanción, qué respondió al Gobierno, qué alega. Por eso no nos quedó más remedio que solicitar a la Defensora del Pueblo Europeo que nos den acceso a esa documentación. Y la Defensora del Pueblo ya respondió de manera positiva que va a trabajar para que de una vez por todas podamos entender en qué situación se encuentran esos dos procesos sancionadores que pueden afectar aun más a la AP-9», explicó el eurodiputado popular.

Por su parte, el diputado nacional en el Congreso, Pedro Puy indicó que la transferencia de la AP-9 «ya fue demandada cuatro veces de forma unánime por el Parlamento de Galicia. Nosotros venimos a pedir que se le deje de tomar el pelo a Galicia, que es un caso único en el conjunto de España. Exigimos que se deje ya por fin tramitar una ley, aprobada cuatro veces por unanimidad por el Parlamento de Galicia, y que se cumplan las promesas que se dieron, garantizando la gratuidad de la autopista. Que dejen de poner obstáculos que son simplemente trampas parlamentarias que impiden que por fin Galicia tenga una autopista AP-9 gratuita y además de titularidad autonómica», finalizó Pedro Puy.