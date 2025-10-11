Pontevedra detecta un aumento del uso irregular de los aparcamientos reservados: 198 multas en nueve meses

El Concello de Pontevedra ha detectado en los últimos meses un incremento de su uso irregular de las plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, con un mayor número de denuncias por parte de la Policía Local, por lo que ha lanzado un llamamiento a los conductores para que las respeten, "además de por una cuestión legal, por empatía y responsabilidad social dado que suponen problemas para el desarrollo diario de las personas autorizadas".

En los nuevos primeros meses del año, los agentes de la Policía Local han denunciado ya a 198 conductores por el uso fraudulento o irregular de estas plazas. Pontevedra dispone de 259 espacios de este tipo en el ámbito urbano, Monte Porreiro y Estribela, incluidos, y tiene autorizadas unas 340 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

De las 198 multas, un total de 178, el 90%, fueron por estacionar en esas plazas sin disponer de tarjeta acreditativa o ya no ser válida. A ellas se suman otras diez por parar, sin llegar a aparcar. En diez casos se sancionó por obstaculizar la utilización normal de los pasos rebajados.

Además, en estos nueve meses la Policía intervino 33 tarjetas de estacionamiento, 18 de ellas por su uso fraudulento, es decir, por utilizar las de otras personas, en muchos casos familiares ya fallecidos.

Otras diez se retiraron por estar caducadas y en tres casos coincidían las dos causas: estar caducada y hacer un uso fraudulento. Otras dos eran tarjetas fotocopiadas.

La última campaña de vigilancia de estas plazas se realizó entre el 22 y el 26 de septiembre. En esos cinco días se supervisaron 305 vehículos estacionados en estas plazas y resultaron denunciados 18 conductores; 13 por carecer de tarjeta y cinco por utilizar una no válida.

Además, se intervinieron cinco de ellas caducadas y en dos casos, además, se usaban irregularmente.