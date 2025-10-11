Poio solo contará con Policía Local en horario de mañana hasta el verano que viene

Preocupación vecinal en Poio una vez más por la situación enquistada entre la Policía Local y el Concello, que siguen sin llegar a un acuerdo sobre la ampliación del número de agentes, lo que posibilitaría una cobertura más amplia en el municipio por parte de este cuerpo.

El representante de la Policía Local del CSIF denunció este sábado la crítica situación en la que se encuentra el servicio policial en el ayuntamiento, que "de manera indefinida y previsiblemente hasta el verano de 2026", únicamente contará con turno de mañana, formado por uno o dos agentes por jornada.

Según explica el representante sindical, "el escaso número de efectivos imposibilita cubrir los servicios mínimos esenciales, lo que impide atender todos los requerimientos vecinales y participar en las campañas impulsadas por la DGT", como las de control de distracciones, alcohol, velocidad o uso del cinturón, entre otras. Lamenta que esta falta de personal y de presencia en la calle "aumenta la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, que ve cómo el municipio permanece desatendido en materia de vigilancia y control".

El representante del CSIF atribuye esta situación al "inmovilismo y la nula gestión del gobierno local del Partido Popular, que sigue sin ofrecer soluciones reales a un conflicto que mantiene a la Policía Local cerrada desde hace más de un año y medio".

Denuncian que el equipo de Ángel Moldes “es experto en manipular la imagen institucional a través de redes sociales"

“Nos encontramos ante un gobierno incapaz de avanzar un solo paso para resolver un problema que afecta directamente a la seguridad de los vecinos”, denuncia y añade que el equipo de Ángel Moldes “es experto en manipular la imagen institucional a través de redes sociales, pero totalmente ineficaz en la gestión de los asuntos que realmente importan”.

Asimismo, recuerda que, "lejos de abordar un plan real de refuerzo y reorganización", el gobierno municipal únicamente contempla la creación de una plaza de oficial en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) negociada el pasado día 8. Una medida que considera claramente insuficiente para garantizar un servicio policial de calidad y acorde con las necesidades del municipio, ya que la relación de habitantes por agente continúa siendo muy inferior a la recomendada para un término municipal de las características y población de Poio.

Una prueba de la complicada relación entre la Policía Local y el gobierno de Moldes es que recientemente le concedió la Medalla de Ouro del Concello de Poio a Protección Civil y mañana mismo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, le entregará otra a la Guardia Civil de Pontevedra. La Medalla de Ouro constituye una de las más altas distinciones recogidas en el Regulamento de Honras e Distincións municipal, y con este gesto, claramente, se ha dejado fuera al cuerpo policial local.