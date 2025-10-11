Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras de mejoras viarias en Moraña suman ya dos millones este mandato

REDACCIÓN

Moraña

El Concello de Moraña anuncia la licitación de la mejora viaria de los lugares de Batán, O Castro y Piñeiro, en las parroquias de Rebón y Amil, lo que permite que el municipio alcance los dos millones de euros en mejoras viarias a lo largo del presente mandato.

El alcalde, Sito Gómez, visitó los terrenos de esta nueva obra, que consistirá en el acondicionamiento integral de dos pistas municipales entre Batán y O Castro y entre el primero de estos lugares y Piñeiro, puesto que ya se ultima el proceso de contratación. Esta doble actuación contará con una inversión de 61.285 euros financiados al amparo del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Xunta.

La primera mejora consistirá en una limpieza completa de cunetas y la dotación de una renovada capa de aglomerado entre las dos citadas aldeas en el tramo comprendido entre las carreteras provinciales EP-0018 y EP-0503 con una longitud de 445 metros.

Por otra parte, la obra entre Batán y Piñeiro incluirá la limpieza y apertura de cunetas, un desbroce completo, la nivelación y compactación de la plataforma y la reposición de la capa asfáltica en varios tramos que suman 765 metros de longitud.

