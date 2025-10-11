Las obras de mejoras viarias en Moraña suman ya dos millones este mandato

El Concello de Moraña anuncia la licitación de la mejora viaria de los lugares de Batán, O Castro y Piñeiro, en las parroquias de Rebón y Amil, lo que permite que el municipio alcance los dos millones de euros en mejoras viarias a lo largo del presente mandato.

El alcalde, Sito Gómez, visitó los terrenos de esta nueva obra, que consistirá en el acondicionamiento integral de dos pistas municipales entre Batán y O Castro y entre el primero de estos lugares y Piñeiro, puesto que ya se ultima el proceso de contratación. Esta doble actuación contará con una inversión de 61.285 euros financiados al amparo del Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Xunta.

La primera mejora consistirá en una limpieza completa de cunetas y la dotación de una renovada capa de aglomerado entre las dos citadas aldeas en el tramo comprendido entre las carreteras provinciales EP-0018 y EP-0503 con una longitud de 445 metros.

Por otra parte, la obra entre Batán y Piñeiro incluirá la limpieza y apertura de cunetas, un desbroce completo, la nivelación y compactación de la plataforma y la reposición de la capa asfáltica en varios tramos que suman 765 metros de longitud.