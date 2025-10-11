Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Ganapán e Pontevedra Debuxada volven a esgotar prazas

REDACCIÓN

Pontevedra

O Concello ofrece hoxe a programación de O Ganapán, dirixido a nenos de 4 a 10 anos e d 11.30 a 13.30 horas. O obradoiro do primeiro andar do Mercado de Abastos terá como protagonistas ás maruxas de nata frecuentes na tradición reposteira galega. As prazas esgotáronse aos pucos de abrir o prazo, quedando 15 nenos en lista de agarda. Pola súa banda, os obradoiros infantís monográficos arredor de tres ilustradoras da cidade, Pontevedra Debuxada, chegan á súa fin hoxe, tamén con prazas esgotadas. Neste último encontro, no Edificio Castelao do Museo, porase en valor o traballo da artista Paula Cheshire, ilustradora é debuxante de cómics.

