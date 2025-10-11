Neumología es la especialidad que más baja la espera del CHOP y Trauma, la que menos
De los 24 tipos de consultas, 15 mejoran cifras respecto a hace un año, mientras que nueve las empeoran
Sigue habiendo más de 20.000 pacientes aguardando por una primera cita, con los 4.127 de Dermatología a la cabeza
El tiempo medio de espera para una primera consulta en el especialista en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) ha empeorado ligeramente en el último año, ya que frente a los 55,5 días que el Sergas informó que había que aguardar de media en junio de 2024 se ha pasado a 62,3 en junio del actual, es decir, casi una semana más.
Teniendo en cuenta todas las especialidades, son 20.133 los pacientes en espera según el último informe, frente a los 20.274 del año anterior, o lo que es lo mismo, 141 menos.
Hay algunas consultas que destacan más que otras. De modo que entre las que mejoran datos ocupan los primeros lugares las de Neumología y Cardiología, mientras que entre las que los empeoran se llevan los dos primeros puestos Traumatología y Neurología.
Son 15 las que reducen días de espera, frente a nueve que las empeoran. Entre las primeras destaca, como se ha dicho, Neumología, con un tiempo medio de 24,3 días (hace un año eran 63,9); baja, de este modo, 39,6 días. En este especialidad son 272 los pacientes que aguardan por una primera consulta, y todos ellos, siempre según los datos oficiales publicados por el Sergas, con un tiempo máximo de tres meses.
También es interesante destacar a Cardiología, con 4,3 días de espera media. Son 29,3 menos que hace un año, cuando para esa primera consulta había que aguardar 33,6 días, siendo como es una especialidad en la que la prioridad es algo fundamental. Es por ello que actualmente solo hay 49 pacientes en lista de espera.
Rehabilitación y Reumatología se sitúan en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en reducción de tiempos medios de espera. En el caso de Rehabilitación baja 26,7 días y se sitúa ahora en 24,3 de espera, con 909 pacientes en esta situación, mientras que Reumatología baja 25,1 días y se queda en 36,3 (y 572 pacientes aguardando).
Los que van a peor
En cuanto a las especialidades que han empeorado en el último año, el primer puesto es para Traumatología, que acumula 2.604 pacientes en espera y que pasa de 18,9 días a 64,7 (45,8 más).
El segundo es para una de las consultas de mayor sensibilidad de la sanidad pública, Neurología, que cada año acumula más pacientes por el envejecimiento poblacional y enfermedades asociadas a este como el alzhéimer o las demencias. Para acudir al neurólogo en el CHOP hay que esperar ahora 127,4 días, 26 más que hace un año (101,4). Son 2.386 los pacientes que esperan.
Llama la atención también el servicio de Obstetricia, que pasa de 1,8 días de espera a 26,3 días, es decir, 24,5 más ahora. Eso sí, es la especialidad con menos pacientes en lista: solamente seis.
Y tampoco mejora sus cifras Dermatología, un servicio que sube en días de espera de 68,8 a 87,1, es decir, 18,3 más. Es, asimismo, la especialidad con mayor número de pacientes en espera: 4.127, según la información oficial del Sergas.
Ateniéndose a este punto de cifras absolutas, los de Derma son el 20% del total de usuarios que aguardan, que son 20.133.
En este sentido, destacan los 2.668 de Oftalmología, 2.604 de Traumatología, 2.386 de Neurología, 1.631 de Otorrinolaringología, 1.304 de Urología y 853 de Ginecología, que aportan las mayores cifras en el caso del Complexo Hospitalario de Pontevedra.
SOS Sanidade Pública en Pontevedra tacha las cifras de «escándalo» y anuncia más protestas
La plataforma en defensa de la sanidad pública en Pontevedra considera que las cifras hechas públicas por el Sergas relativas a los tiempos de espera «son un escándalo».
Juan Loureiro, portavoz de esta plataforma en la comarca, denuncia que «no puede ser que la gente tenga que esperar tanto, como por ejemplo hay casos de 15 ó 17 días para hacerse una simple analítica». «Y esto es para las cuestiones más básicas, esenciales, porque con los especialistas es peor», se lamenta.
Asimismo, recuerda que «una cosa son las listas oficiales y otra las no estructurales, de modo que si te ofrecen operarte en el Quirón, por la concertada, si no aceptas te sacan de la lista».
«Esto no surge de un día para otro, tienen que prever cuándo se jubila la gente, pero están siempre ahorrando, ahorrando...», critica Loureiro.
La plataforma tiene previsto llevar a cabo más movilizaciones durante este otoño invierno en defensa de la sanidad y de un aparcamiento público y gratuito en el futuro Hospital Montecelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- «Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes»
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra
- La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes
- Laura Carballo: «No Pitanxo non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»
- Cien años de vida, mil historias de medicina