Neumología es la especialidad que más baja la espera del CHOP y Trauma, la que menos

El tiempo medio de espera para una primera consulta en el especialista en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) ha empeorado ligeramente en el último año, ya que frente a los 55,5 días que el Sergas informó que había que aguardar de media en junio de 2024 se ha pasado a 62,3 en junio del actual, es decir, casi una semana más.

Teniendo en cuenta todas las especialidades, son 20.133 los pacientes en espera según el último informe, frente a los 20.274 del año anterior, o lo que es lo mismo, 141 menos.

Hay algunas consultas que destacan más que otras. De modo que entre las que mejoran datos ocupan los primeros lugares las de Neumología y Cardiología, mientras que entre las que los empeoran se llevan los dos primeros puestos Traumatología y Neurología.

Son 15 las que reducen días de espera, frente a nueve que las empeoran. Entre las primeras destaca, como se ha dicho, Neumología, con un tiempo medio de 24,3 días (hace un año eran 63,9); baja, de este modo, 39,6 días. En este especialidad son 272 los pacientes que aguardan por una primera consulta, y todos ellos, siempre según los datos oficiales publicados por el Sergas, con un tiempo máximo de tres meses.

También es interesante destacar a Cardiología, con 4,3 días de espera media. Son 29,3 menos que hace un año, cuando para esa primera consulta había que aguardar 33,6 días, siendo como es una especialidad en la que la prioridad es algo fundamental. Es por ello que actualmente solo hay 49 pacientes en lista de espera.

Rehabilitación y Reumatología se sitúan en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en reducción de tiempos medios de espera. En el caso de Rehabilitación baja 26,7 días y se sitúa ahora en 24,3 de espera, con 909 pacientes en esta situación, mientras que Reumatología baja 25,1 días y se queda en 36,3 (y 572 pacientes aguardando).

Los que van a peor

En cuanto a las especialidades que han empeorado en el último año, el primer puesto es para Traumatología, que acumula 2.604 pacientes en espera y que pasa de 18,9 días a 64,7 (45,8 más).

El segundo es para una de las consultas de mayor sensibilidad de la sanidad pública, Neurología, que cada año acumula más pacientes por el envejecimiento poblacional y enfermedades asociadas a este como el alzhéimer o las demencias. Para acudir al neurólogo en el CHOP hay que esperar ahora 127,4 días, 26 más que hace un año (101,4). Son 2.386 los pacientes que esperan.

Llama la atención también el servicio de Obstetricia, que pasa de 1,8 días de espera a 26,3 días, es decir, 24,5 más ahora. Eso sí, es la especialidad con menos pacientes en lista: solamente seis.

Y tampoco mejora sus cifras Dermatología, un servicio que sube en días de espera de 68,8 a 87,1, es decir, 18,3 más. Es, asimismo, la especialidad con mayor número de pacientes en espera: 4.127, según la información oficial del Sergas.

Ateniéndose a este punto de cifras absolutas, los de Derma son el 20% del total de usuarios que aguardan, que son 20.133.

En este sentido, destacan los 2.668 de Oftalmología, 2.604 de Traumatología, 2.386 de Neurología, 1.631 de Otorrinolaringología, 1.304 de Urología y 853 de Ginecología, que aportan las mayores cifras en el caso del Complexo Hospitalario de Pontevedra.