Marín culmina la campaña «O Escaparate Estrela» de promoción del comercio local

Marín magia culmina hoy la semana de magia y de promoción del comercio con la «Gran Gala Internacional de Magia» presentada por Lucía Pérez y con la participación de Lore Lavand, Luigi Ludus, Oliver E Liuba, Gonza Martini y el Mago Teto.

Esta sesión de magia se entremezcla a lo largo del día con la programación del «Escaparate Estrella» que se abrirá a las 11.00 cuando se habilita el formulario web para registrar el valor que contiene a la vez que se lanzará la APP ‘Comercio de Marín’. A las 19.00 horas se cierra el proceso de cálculo de «precio justo» del escaparate y se dará a conocer al ganador de todos los productos expuestos.