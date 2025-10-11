El hotel de Pepe Vieira en Poio revalida sus dos Llaves Michelín

Por segundo año consecutivo, el hotel de Pepe Vieira en Poio ha sido reconocido con dos las Llaves Michelín, el equivalente a los restaurantes pero centradas en los hoteles. La concesión se anunció en una gala celebrada el pasado día 8. Espacios accesibles, jardín, chimenea, punto de recarga de coches eléctricos y una cocina con dos estrellas Michelin son algunos de los aspectos destacados por los inspectores.