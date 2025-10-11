Una exposición reúne fotos de la fauna ornitológica de Sanxenxo

Con motivo del Día Mundial de las Aves el Pazo Emilia Pardo Bazán acoge desde ayer y hasta el 31 de octubre la exposición fotográfica «As raíñas do ceo» para mostrar la riqueza ornitológica del municipio. La actividad impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Yago Torres, se inauguró con la presencia del autor de las fotografías, el grovense Nicolás Otero Sanmartín; la concejala de Educación, Nati Parada y escolares del colegio de A Florida que se acercaron a conocerla.

La muestra cuenta con 18 imágenes algunas de ellas realizadas en el propio municipio y en el Complejo Intermareal Umia-O Grove en las que se puede apreciar la gran riqueza ornitológica del territorio. Otero explicó a los grupos de escolares la importancia de respetar y preservar especies como la Píllara das Dunas. La muestra podrá visitarse en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21 .00 horas.