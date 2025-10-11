Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro

El sorteo de Euromillones de este viernes ha llevado la suerte al despacho receptor de Fonte do Curro, en el municipio de Barro, donde se selló un boleto premiado con 60.131,50 euros.

Se trata de un acierto de segunda categoría, (cinco más uno), que también correspondió a otros diez boletos, tres de ellos sellados en otros tantos puntos de España: la Administración de Loterías número 2 de Calpe (Alicante), situada en Avenida Gabriel Miró, 33; en la número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avenida Joan XXIII, 88 1-A; y en la número 324 de Madrid, situada en centro comercial Madrid Sur, Pablo Neruda, 91-97.

El Despacho Receptor número 86.245 de Fonte Do Curro (Barro), está situado en Fonte do Curro 57G-L3, al lado de Autoservicio Fraga, un lugar muy conocido en la zona y lugar de paso muy frecuentad al pie la carretera PO-531 entre Pontevedra y Vilagarcía.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes ha estado formada por los números 7, 21, 20, 17, 6. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 50.685.558,00 euros.

Existe un boleto acertante de Primera Categoría que ha sido validado en Reino Unido.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de La Garriga (Barcelona), situada en Plaza Can Dachs, 4.