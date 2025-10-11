Edugal rompe récords y roza los 13.000 asistentes en la edición clausurada ayer

Cerca de 13.000 alumnos de 287 colegios diferentes repartidos por todo el ancho y alto de la comunidad pasaron por la feria de Edugal en esta última edición, clausurada ayer. Según la organización del certamen educativo, el 80% de los visitantes procede de la ESO y Bachillerato, desde centros de todo tipo, tanto públicos como privados o concertados.

El 20% restante corresponde a las familias que visitaron el salón de la feria de educación más antigua de Galicia y «con mayor arraigo de la comunidad», aseguran desde la organización.

Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo una conversación-entrevista con la actriz lucense Melania Cruz, que cuenta con múltiples reconocimientos a su trabajo: premio da Cultura Galega en Artes Escénicas y los premios María Casares y Mestre Mateo a Mejor Actriz Protagonista.

El acto se cerró con la charla del secretario xeral de Emprego e Relacións Públicas, Pablo López, sobre el emprendimiento musical.