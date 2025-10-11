Edugal rompe récords y roza los 13.000 asistentes en la edición clausurada ayer
La feria educativa reunió más de 280 centros de toda la comunidad durante sus tres días
REDACCIÓN
Cerca de 13.000 alumnos de 287 colegios diferentes repartidos por todo el ancho y alto de la comunidad pasaron por la feria de Edugal en esta última edición, clausurada ayer. Según la organización del certamen educativo, el 80% de los visitantes procede de la ESO y Bachillerato, desde centros de todo tipo, tanto públicos como privados o concertados.
El 20% restante corresponde a las familias que visitaron el salón de la feria de educación más antigua de Galicia y «con mayor arraigo de la comunidad», aseguran desde la organización.
Durante la jornada de ayer, se llevó a cabo una conversación-entrevista con la actriz lucense Melania Cruz, que cuenta con múltiples reconocimientos a su trabajo: premio da Cultura Galega en Artes Escénicas y los premios María Casares y Mestre Mateo a Mejor Actriz Protagonista.
El acto se cerró con la charla del secretario xeral de Emprego e Relacións Públicas, Pablo López, sobre el emprendimiento musical.
