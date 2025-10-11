Educación acude a la vía de urgencia para reanudar las obras del CEIP San Clemente

La Consellería de Educación acudirá a un procedimiento de urgencia para poder reanudar as obras de reforma del CEIP San Clemente de Caldas de Reis ante el concurso de acreedores de la primera empresa adjudicataria, que ha obligado a frenar los trabajos. El jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez-Ares, visitó el centro y explicó que la empresa había realizado algunos trabajos previos al inicio efectivo de la obra, por lo que ahora se procederá a una contratación menor para obras como la puesta en funcionamiento de los aseos, la reposición de los tramos del sistema de calefacción anulados y la reinstalación de luces retiradas.

Tras este anuncio, el teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, celebró ayer que «la Xunta haya reaccionado y anunciado una pronta solución a los problemas surgidos por el parón en las obras de reforma del CEIP San Clemente» y desea que «las reparaciones de urgencia prometidas por el gobierno gallego supongan como mínimo el arreglo de la calefacción del centro de enseñanza para antes de que llegue el frío».

Fariña insta al conselleiro de Educación Román Rodríguez «a ser igual de receptivo ante los problemas de falta de profesorado y a recuperar la tercera unidad de Infantil necesaria para atender a todo el alumnado del colegio».

Espera que la actuación de urgencia para solucionar los daños existentes en el edificio y poner en marcha las instalaciones fuera de servicio «sea una realidad lo antes posible y no un canto al sol para evitar las críticas a la Xunta de la comunidad escolar, muy molesta al acumular una gran lista de desagravios desde el curso pasado».

Recuerda que «en estos momentos solo están habilitados y en funcionamiento menos de la mitad de los baños, las canalizaciones de la calefacción están cortadas y por lo tanto inoperativas y que también se dejó sin luz a las aulas de la planta superior, siendo esto último el único que está solucionado a día de hoy». Según Fariña, la comunidad escolar «merece un centro en el que se pueda garantizar la calidad de la enseñanza y no tener que convivir con materiales de obra por medio de los espacios comunes y los corredores».