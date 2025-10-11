Los eCommerce reconocen el talento gallego

Mexas y Rei Zentolo fueron las dos empresas reconocidas por los premios del eCommerce Galego, promovidos por el Clúster del eCommerce de Galicia y Marketing4eCommerce. La celebración se llevó a cabo en el marco de los eCommerce Days 2025, un evento que contó con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Concello de Pontevedra.

«Es la primera vez que se reconoce en público a los proyectos gallegos que mejor lo están haciendo en el ámbito digital», destacó Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce.

Los galardones nacieron para reconocer el talento y la innovación de las tiendas online gallegas y diferencian dos categorías.

El ganador del premio Mellor eCommerce Galego debía contar con una facturación superior a los 500.000 euros durante 2024. Mientras, el reconocido como Mellor eCommerce Emerxente debería haber cerrado el año 2024 con una facturación inferior al medio millón de euros.

En la primera edición de estos galardones, los triunfadores fueron elegidos por el público asistente a los eCommerce Days que, mediante votación pública a través de la app oficial de la cita, se decantaron por dos reconocidas marcas.

Rei Zentolo fue reconocido como el mejor proyecto emergente, mientras que Mexas fue distinguida como la mejor en la categoría superior.

La entrega de premios contó con la intervención de Beatriz Ventosinos, gerente del Clúster del eCommerce de Galicia, junto a Pablo Fernández López, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, que participó en la entrega de galardones y clausuró el acto.

Una cita de referencia

«Es un paso más en nuestra apuesta por convertir los eCommerce Days de Pontevedra en el gran encuentro de referencia para todo el sector digital del noroeste peninsular», exclamó el director de Marketing4eCommerce, Rubén Bastón.

Por otra parte, el presidente del Clúster, Xosé Luís Reza, quiso recordar «la completa agenda de contenidos que Pontevedra vivió estos dos días, con la participación de marcas tan destacadas como Civitatis, Real Club Celta, Rei Zentolo o PcComponentes, entre muchas otras».

Además, agradeció la presencia de creadores de contenido de referencia de la comunidad como Xurxo Carreño.

La gala se cerró con una foto de familia que reunió a las personas premiadas, autoridades y representantes del ecosistema digital gallego, símbolo del crecimiento y de la fuerza de un sector que continúa consolidándose en Galicia.