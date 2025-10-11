Domingos do Principal chega mañá da man de Xampatito Pato
Conta con pases ás 12.00 e 18.30 horas con venda anticipada en Ataquilla.com
REDACCIÓN
Mañá domingo bota a andar unha nova edición do ciclo de artes escénicas para cativada e familias, Domingos do Principal, cun programa dseeñado por Teatro Akatro con pezas de circo teatro, teatro de actor, de máscaras, comedia musical e clown. A xeira comenza cos galegos Xanpatito Pato e o espectáculo ‘Compaña’: un personaxe solitario en busca de compaña explora a imaxinación do público para dar vida a cada un dos seus pensamentos. Este proceso faino sentir en compañía e abre un camiño cheo de sorpresas e risos. O teatro de monicreques e o mundo do circo se entretecen nunha fermosa historia onde todas as engrenaxes xiran á perfección creando un mundo surrealista e onírico nun relato sen palabras.
Nos vindeiros domingos será o turno de Producións Excéntricas, Píscore, Teatro dos Ghazafelhos, Onírica Mecánica ou Marie de Jong.
