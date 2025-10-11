Un día de «embrujo» con Galicia Ilusiona

Fue una jornada de «embrujo» para todos los asistentes a la gala de Galicia Ilusiona de ayer en Pontevedra. El mayor festival internacional de magia de la comunidad asombró al auditorio de Afundación con todo tipo de trucos y actuaciones, desde apariciones y desapariciones hasta levitaciones de personas. La ciudad de l Lérez acogió ayer dos de las 27 funciones de la cuarta edición del festival Galicia Ilusiona, dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo. El público acudió a las sesiones de las 18.00 y las 20.30 horas para disfrutar del talento de una multitud de profesionales y, en especial, de la compañía Mag Edgard, ganadora de la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del Congreso Internacional de Magia (FISM).

El francés David Burlet, artista que combina humor y malabarismo. / R. V.

La gala fue presentada por el Mago Murphy y en ella participaron además el surcoreano Seimei en su estreno en España; el campeón nacional de magia, el gallego Nacho Samena; y el francés David Burlet.

El Mago Murphy, presentador. / R. V.

Tras haber recalado ya en Cangas, Lugo, Santiago, Ourense y ayer en Pontevedra, Galicia Ilusiona se desplaza hoy y mañana a Vigo, al Teatro Afundación -antiguo Teatro García Barbón-, donde exhibirán cinco funciones. El 16 y 17 de octubre será el turno del Teatro Colón de A Coruña y terminará su gira en Ferrol (Teatro Jofre) el 18 y 19 de octubre.

Asistentes a la gala. / R. V.

Este espectáculo se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de la comunidad gallega, con funciones durante todo el mes de octubre, en las principales ciudades gallegas, que se transforman en auténticos templos de la ilusión. Cuenta con la participación de cinco artistas internacionales: Seimei, un mago manipulador coreano referente mundial de la magia elegante y depurada; la Compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto y premiados con el premio FISM Turín 2025 a mejor espectáculo mundial; Nacho Samena, talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica, que fue premio nacional de magia 2024 y representante de Galicia en el Festival; David Burlet, artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala, premio al mejor malabarista francés durante tres años seguidos; el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Es ganador de numerosos premios nacionales al mejor presentador de galas internacionales.

Desde su nacimiento, Galicia Ilusiona ha ido creciendo edición tras edición, cosechando llenos en todas las ciudades por las que pasa. Nombres de referencia como Arnó —famoso por hacer aparecer enormes cacatúas y aves exóticas en escena—, Jerome Murat o Néstor Hato han formado parte del festival, que se ha consolidado como uno de los espectáculos más completos, visuales y familiares del calendario cultural gallego.