El despliegue en Eslovaquia de la Brilat condiciona su concurso de patrullas en el Camiño Portugués
Venció el Batallón Zamora, por delante del de Zapadores, tras el recorrido entre Tui y Santiago
REDACCIÓN
La Brigada Galicia VII (Brilat) ha celebrado la 24 edición del su tradicional Concurso de Patrullas entre Tui y Santiago, una de las pruebas más exigentes y emblemáticas del Ejército de Tierra español. La competición arrancó el día 7 con la participación de ocho patrullas, siete de la Brilat y una de la Brigada de Intervenção BrigInt portuguesa, que se enfrentaron al reto de recorrer a pie los 120 kilómetros del Camiño Portugués hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.
Este año, la participación se vio muy condicionada por el despliegue de la Brilat en Eslovaquia como parte de operación defensa y disuasión de la OTAN. En lugar de las siete pruebas habituales, los equipos debieron superar cinco ejercicios militares: recorrido topográfico, tiro con fusil reglamentario, pista de obstáculos, lanzamiento de granadas y recorrido cronometrado.
La brigada destaca que «el concurso no solo pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes, sino que también fomenta la cohesión, el espíritu de sacrificio y la instrucción militar. Además, contribuye a estrechar lazos con la sociedad civil y promocionar el Camino de Santiago como símbolo de esfuerzo y superación».
La Base General Morillo de Pontevedra acogió ayer el acto de entrega de premios, presidido por el general Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe de la Brilat. El primer puesto fue para el Batallón Zamora I/29, por delante del Batallón de Zapadores VII y la Brigada de Intervenção portuguesa, en concreto, del Regimiento de Cavalaria nº 6.
