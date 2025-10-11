Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se desaloja un piso por un conato de incendio

Una olla al fuego provocó ayer un conato de incendio sobre las 16.45 horas ayer en la calle Gutiérrez Mellado. Se generó una gran humareda y el piso tuvo que ser desalojado, pero no afectó al resto de vecinos. Al lugar acudieron los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil. Al final, solo fue necesario ventilar la vivienda y las escaleras comunes. No hubo heridos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents