Se desaloja un piso por un conato de incendio

Una olla al fuego provocó ayer un conato de incendio sobre las 16.45 horas ayer en la calle Gutiérrez Mellado. Se generó una gran humareda y el piso tuvo que ser desalojado, pero no afectó al resto de vecinos. Al lugar acudieron los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil. Al final, solo fue necesario ventilar la vivienda y las escaleras comunes. No hubo heridos.