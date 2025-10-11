Crecen los socios de Honor del Liceo

El Liceo Casino de Pontevedra celebró su tradicional homenaje a los socios que superan la barrera de los cincuenta años ininterrumpidos afiliados a la entidad.

Durante el pasado ejercicio fueron ocho los miembros que alcanzan la categoría de Honor. Con el motivo de celebración de este hito, se llevó a cabo una comida en el Salón Noble del propio centro, que reunió a los galardonados junto a sus invitados, familiares y amigos, que comenzaron a llegar al recinto pasadas las dos de la tarde.

Tras el almuerzo, que reunió cerca de un centenar de personas, el presidente del Liceo Casino, Alejandro Regueiro, pronunció su discurso en señal de agradecimiento a los socios reconocidos durante el acto.

«Es un día para celebrar la importancia de toda esta gente para la entidad», exclamó el máximo directivo.

Regueiro aseguró que «todos los que vamos detrás tenemos que aprender de ellos, son un ejemplo para nosotros», en referencia a los ocho galardonados en esta edición del homenaje.

Ocho nuevos protagonistas

Los seis reconocidos de este año que pudieron asistir al evento son Carlos Álvarez Botto, Juan Ignacio del Campo García, Miguel Ángel Delmas Pérez de Salcedo, Miguel Ángel Montero Vaz, Diego Murillo Carrasco y Rafael Pazo Olmedo.

Además, Purificación Padín Fernández y Jaime Antonio Vilas Gómez también pasan a la nueva categoría, aunque no acudieron a la cita.

Algunos de ellos han podido formar parte de algunas directivas a lo largo de las últimas décadas, pero lo que es común para todos es que, de una manera o de otra, «han contribuido a que el Liceo Casino sea lo que es hoy en día», confesó Alejandro Regueiro.

Al término de su discurso se procedió a la entrega de la insignia de oro que, junto a un diploma acreditativo, refleja el nuevo rango obtenido dentro de la entidad pontevedresa.

Tras una jornada llena de celebración, el presidente quiso añadir que se trata de un selecto grupo de asociados que «han ayudado a construir los pilares que nosotros tenemos que seguir manteniendo», reflexionando sobre el papel de las nuevas generaciones de cara a seguir manteniendo «en las mismas o mejores condiciones» el Liceo Casino de Pontevedra.

Como portavoz de los homenajeados tomó la palabra Miguel Ángel Delmas Pérez de Salcedo, que agradeció a la directiva «este acto cargado de tanto cariño y buenos recuerdos».

Con la foto de familia se puso fin a la cita anual que reúne a decenas de socios que continúan manteniendo vivo el Liceo Casino, que este año celebra 170 años desde su comienzo de actividades.