La Comisión pola Saúde inicia el día 15 las ocho sesiones del primer taller sobre la menopausia

La Comisión pola Saúde de Sanxenxo, impulsada por el Concello y profesionales sanitarios del equipo de Atención Primaria, pondrá en marcha el primer taller sobre menopausia. Consta de ocho sesiones con charlas y espacios participativos para explicará qué ocurre en el cuerpo durante la perimenopausia y la menopausia, cómo identificar los síntomas y qué hábitos y estrategias pueden ayudar a afrontar esta transición de forma saludable y positiva. La actividad está dirigida a mujeres de entre 45 y 55 años. Las personas interesadas podrán inscribirse en el teléfono de Servicios Sociales, 986 727 901.

Las sesiones arrancan el miércoles 15, en la que se realizará una presentación sobre La Menopausia, con la doctora Laura Alonso Torralbo y la enfermera Catuxa Lagarón Mallo. La segunda, será el 22 y abordará Los cambios esperados en la menopausia con las mismas profesionales sanitarias. El miércoles 29, la psicóloga municipal Alejandra Fernández, tratará la Salud Psicológica: Nuestras emociones y nuestro cuidado. El 5 de noviembre se abordará la Sexualidad en esta etapa con la matrona María Aguilera Núñez. El 13 se tratará la Alimentación Saludable, con la nutricionista Gloria Sendón González. La sexta sesión, el 19 de noviembre abordará La necesidad de una actividad física adecuada con el técnico de Deportes municipal, Nacho Rebollo. El 26 se hablarán de los Ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico con la matrona, María Aguilera Núñez. El cierre se realizará el 3 de noviembre con una Caminata Saludable.