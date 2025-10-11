Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdedo-Cotobade mellora o punto limpo por 25.000 euros

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou, acompañado polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o resultado dos traballos de mellora do Punto Limpo. A reforma, que foi posible grazas a unha achega de máis de 25.000 euros da liña non competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, consistiu na mellora do peche, da cuberta e a impermeabilización do pavimento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents