Las castañas asadas regresan a la calle aún con calor y los precios de siempre

La glorieta de Compostela vuelve a gozar de la calurosa compañía que durante 49 años ha tenido en otoño. Paco Pazos, rozando el medio siglo como castañero, ya se ha instalado en su esquina para deleitar a todos con sus castañas al carbón, una actividad sorprendente ante las buenas temperaturas presentes, más propias de verano que de otoño. Los incendios forestales que asediaron la provincia de Ourense, afectaron. Además del evidente desastre para familias y vecinos de las localidades perjudicadas, a la materia prima que Pazos convierte en una verdadera delicia.

«Yo llamé alarmado en verano al almacén donde suelo comprar. Soy intermediario, y ellos seleccionan las castañas de calidad suprema. Me dijeron que la mitad de la cosecha se perdió. Lo más triste es que en esa zona concreta ni siquiera llegaron los bomberos, ni aviones… Fueron los vecinos, con calderos, los que lograron salvar lo que pudieron. Ellos están siempre muy alerta, porque es su medio de vida, pero cuando el fuego entra, es casi imposible de parar», comentaba el castañero, quien trabaja a destajo diez horas al día por aquello que le gusta. Contempló otras opciones a sus productores habituales en Verín, alejándose hasta la zona del Bierzo, pese a que lo aumentase en un 30% el precio de la materia prima. Todo por poder hacer aquello que le gusta.

Paco Pazos, durante el año trabaja como fabricante de barcos en poliéster, pero asegura que la realización que le dan las castañas es algo inexplicable. «Es muy lindo que me consideren una institución. Lo más bonito que te puede pasar es sentirte realizado. Yo me siento muy realizado con lo que he hecho y me doy cuenta de que mi vida laboral ha valido la pena. Renuncié a todas las empresas en las que estuve para volver aquí. El resto del año fabrico barcos, en poliéster, un oficio totalmente distinto, pero yo soy castañero, y eso para mí es algo inaudito», declaraba visiblemente emocionado.

El aumento de coste de las castañas por la disminución de la cosecha es algo que no contempla. La temporada se acortará, pero en absoluto se subirá el precios de sus productos. «Creo que en los tiempos como estamos todos merecen tener la posibilidad de tomar unas castañas», sentenciaba.