El BNG de Marín pide medidas contra las pulgas y más control de colonias de gatos

El BNG ha denunciado en pleno « la aparición de una plaga de pulgas en las cercanías del Colegio de la Inmaculada, que está afectando al alumnado y al vecindario de la zona». Según testimonios recogidos por los vecinos, «el origen está en la colonia de gatos existente en el solar de Méndez Núñez, lo que pone de manifiesto a falta de control y mantenimiento por parte del Concello».

La concejala Celia García reclamó al gobierno local que» actúe de inmediato, realizando tareas de desinsectación y limpieza, así como medidas de control sanitario y gestión de las colonias felinas para evitar que el problema se agrave y se extienda a otras áreas próximas. La situación está causando picaduras entre el alumnado, lo que demuestra la urgencia de actuar y adoptar medidas de control efectivas».

García alertó públicamente de esta «situación de insalubridad. No se puede mirar para otro lado mientras el alumnado y las familias padecen las consecuencias de la dejadez municipal. Es una cuestión de salud pública y de responsabilidad institucional», advirtió Celia García.

La edil nacionalista recuerda también que el BNG ya había presentado en septiembre del 2024 una propuesta en la comisión de Medio Ambiente para que el Concello solicitara las ayudas autonómicas y aplicara el método C.E.S. (Captura, Esterilización y Suelta), «reconocido como el sistema más eficaz y ético para el control de las colonias felinas».