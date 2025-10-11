Las bicicletas solidarias donan 4.000 euros

La Fundación Amigos de Galicia recibe un cheque solidario de 4.000 euros correspondientes a los kilómetros pedaleados en las bicicletas solidarias durante la última edición de La Vuelta Ciclista a España. En Poio se lograron 1.025 kilómetros, equivalentes a 2.050 euros. En Mos se suspendió, pero se aumentó la donación a los 4.000 euros.