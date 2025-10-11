La avenida de Ourense pasará a manos municipales tras darse por finalizada su remodelación

La avenida de Ourense, el y tramo de la carretera nacional PO-11 desde Estribela hasta la plaza de España de Marín, pasará en las próximas semanas a ser de titularidad municipal, una vez concluidas sus obras de humanización.

Losada y Ramallo, con otros concejales. | G. Santos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó ayer estas obras de humanización del tramo urbano de la PO-11, junto con la alcaldesa, María Ramallo, y otros concejales. El subdelegado, que informó de que la actuación ya ha sido recepcionada por el Ministerio de Transportes y en los próximos días va a ser transferida al Concello «son un ejemplo de buena política: que es la que se hace en cooperación y se traduce en acciones en beneficio de la gente».

Losada y Ramallo recorrieron la avenida de Ourense y se detuvieron especialmente en la nueva rotonda que canaliza el tráfico y «pone fin a los atascos que se producían anteriormente en el cruce, regulado por semáforos», según explicaron.

Ramallo destacó que con la transferencia de la titularidad de este calle, una de las principales de Marín y acceso al casco urbano, se agilizarán tramitaciones administrativas a la hora de utilizar el vial para otros fines, como carreras o actividades festivas.

La actuación contó con un presupuesto de 1.119.358,61 euros para 1,6 kilómetros, y abarca desde la entrada en Marín hasta la farola de la Escuela Naval. Incluyó la construcción de una glorieta para acabar con las retenciones en el semáforo., la ampliación y mejora de las aceras en la línea de los edificios, la mejora de los servicios subterráneos de agua, saneamiento y servicios «para que la actuación perdure y no sea necesario levantarla en breve para reparaciones», según se destacó ayer. También se procedió a la «¡renovación integral del pavimento y nueva iluminación y mobiliario urbano».