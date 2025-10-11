Adega celebra 50 años de lucha en Pontevedra
La asociación presenta una muestra cronológica en la plaza de Ourense que expone múltiples protestas
Adega celebra su cincuenta aniversario con una exposición cronológica compuesta por dieciséis paneles que se mantendrá hasta el próximo día 21 en la plaza de Ourense. Los cuatro cubos recogen las diferentes iniciativas y manifestaciones llevadas a cabo por la Asociación de Defensa Ecolóxica de Galiza desde sus inicios.
María Lafuente, miembro de la directiva, reside en Santiago, pero reconoce sobre su Pontevedra natal que «ha sufrido muchos cambios». Destaca «el diseño de peatonalización», aunque recuerda que «todavía quedan luchas por hacer», en referencia a la ría.
Por otra parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, consideró el buen hacer de la asociación y garantizó que «somos unos afortunados de vivir en una de las ciudades con mejor calidad de aire del país», mencionando la reducción del tráfico y los numerosos espacios verdes del municipio.
De forma complementaria preparan otra muestra para los colegios, una mesa redonda y la proyección de un documental.
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- «Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes»
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra
- La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes
- Laura Carballo: «No Pitanxo non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»
- Cien años de vida, mil historias de medicina