Adega celebra 50 años de lucha en Pontevedra

Adega celebra su cincuenta aniversario con una exposición cronológica compuesta por dieciséis paneles que se mantendrá hasta el próximo día 21 en la plaza de Ourense. Los cuatro cubos recogen las diferentes iniciativas y manifestaciones llevadas a cabo por la Asociación de Defensa Ecolóxica de Galiza desde sus inicios.

María Lafuente, miembro de la directiva, reside en Santiago, pero reconoce sobre su Pontevedra natal que «ha sufrido muchos cambios». Destaca «el diseño de peatonalización», aunque recuerda que «todavía quedan luchas por hacer», en referencia a la ría.

Por otra parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, consideró el buen hacer de la asociación y garantizó que «somos unos afortunados de vivir en una de las ciudades con mejor calidad de aire del país», mencionando la reducción del tráfico y los numerosos espacios verdes del municipio.

De forma complementaria preparan otra muestra para los colegios, una mesa redonda y la proyección de un documental.