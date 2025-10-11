Acampada reivindicativa del personal de mantenimiento del Hospital Provincial

Personal de Veolia Grupo Norte, concesionaria del servicio de mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra, instaló este sábado una acampada en el jardín ante el centro sanitario para visibilizar su lucha por unas condiciones de trabajo dignas, una cuestión que llevan tiempo reivindicando. Así, equipados con ropa de verano, como bañadores, gorras, bermudas... y sillas de playa y sombrillas, intentaron llamar la atención ciudadana sobre su protesta.

"Somos conscientes de que las concentraciones son ruidosas y no queremos enturbiar el descanso de la gente, así que vamos a hacer cosas para que no se olviden de que seguimos en conflicto", afirma un portavoz de los trabajadores.

Entre sus reivindicaciones figura que se les reconozcan por parte de la empresa concesionaria las guardias localizadas, trabajo en turnos, horario nocturno, etc... Las protestas se producen tras un año intentando fructificar un acuerdo. Denuncian que Veolia aplica el convenio del metal de la provincia de Pontevedra, que no se ajusta a las funciones características que desarrolla el personal. Por eso demandan mejoras por encima del convenio, con las que sí cuenta por ejemplo el personal de Veolia que trabaja en el mantenimiento de los hospitales Álvaro Cunqueiro de Vigo o en el comarcal de O Salnés.

"Pedimos que cuando la gente viene a trabajar por la noche o en festivos se reconozca con un plus similar al de otros servicios y hospitales. No entendemos cómo es posible que para el Sergas la gente gana diferente en función de dónde ejerza su trabajo. Las últimas noticias que tenemos con los representantes de la empresa es que el lunes tendrán una reunión con la gerencia del área sanitaria. Esperamos que nos llamen para una nueva negociación", asegura el portavoz.

La actual concesión concluye en diciembre de este año, por lo que pelean para que estas condiciones “se consoliden y sean respetadas por la siguiente empresa que asuma el servicio”.