Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 650 empregos co plan +Provincia

A Deputación completou a liña de emprego do Plan +Provincia, con preto de 8,2 millóns de euros para que 36 concellos da provincia contraten a 659 persoas en situación de desemprego. «É unha ferramenta de tremenda utilidade para os concellos.», dixo o presidente,Luis López.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents