Más de 2.200 firmas a favor del veto a Israel

El BNG contabiliza un total de 2.256 firmas en la primera semana de campaña para solicitar la exclusión de Israel de toda clase de eventos. Esta campaña comenzó el pasado lunes 29 de septiembre con una mesa en el campus universitario de la ciudad. Después, también se desarrolló en la plaza de la Peregrina y en la plaza del Hospital.

