Vilaboa solicita unha motobomba lixeira para Protección Civil

O Concello de Vilaboa solicita da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a dotación dunha motobomba lixeira de carácter urbano, un equipamento considerado imprescindible dadas as especiais características xeográficas e de risco do municipio. A petición está respaldada polos 17 voluntarios que compoñen a agrupación de Protección Civil de Vilaboa.

