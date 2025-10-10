La Uvigo se exhibe en Edugal: de gafas de realidad virtual a medir la tensión

Más de 180 centros educativos de Galicia participan desde ayer y hasta hoy en el Salón da Educación e Formación de Galicia, Edugal, que se desarrolla en el recinto ferial y en el que la Universidade de Vigo exhibe su oferta formativa con la mayor representación de facultades y escuelas con la que la institución académica acudió hasta la fecha a esta cita. Junto a un espacio de información general de la UVigo, un total de 22 centros de los tres campus cuentan con un stand propio en la feria promovida por Aempe y el Concello.

De hecho, la representación de la UVigo comprende más de un tercio de los 64 stands de instituciones educativas, organizaciones y entidades empresariales. «Pensamos que en lugar de venir solo con un stand institucional, era mejor que cada centro estuviera representado y pudiera dar información de las peculiaridades concretas de cada grado», destacó la vicerrectora de Estudantes e Empregabilidade, Natalia Caparrini, de esta participación de la UVigo en una feria «con mucha tradición en Pontevedra».

La Escola de Enxeñaría Industrial, presente en todas las ediciones de Edugal, muestra desde unas gafas de realidad virtual empleadas en la formación práctica de Enxeñaría Biomédica hasta una maqueta de un sistema de distribución y en el que también es posible conocer el monoplaza de la escudería estudiantil UVigo Motorsport, así como la labor de CES-UVigo. Los trabajos desarrollados por esta asociación estudiantil para la construcción de un barco solar están también presentes en el puesto de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, donde ese puede probar el videojuego de la competición en la que participan.

Fisioterapia lleva unas gafas de realidad virtual que permiten acercarse al uso de esta tecnología en las rehabilitaciones físico-cognitivas. La EE Forestal, por su parte, aporta a esta cita una muestra de biocombustibles sólidos y de piezas de madera, mientras que Educación e Traballo Social presenta diferentes recursos educativos y la Escuela Universitaria de Enfermería permite tanto medir la tensión como conocer como realizar un vendaje.

Este acercamiento al día a día de las diferentes titulaciones cuenta asimismo con la participación activa de estudiantes de diferentes centros, como Ciencias da Educación e do Deporte, Dirección e Xestión Pública o Belas Artes, que presenta en su stand un conjunto de frases de diferentes artistas.