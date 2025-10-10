El TSXG confirma la condena por un puñetazo en Michelena que llevó a la víctima a la UCI

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la que condenaba a cuatro años y medio de prisión a un hombre por propinarle un puñetazo en la cara a otro tras encontrarse en la calle Michelena de madrugada, provocando que la víctima cayera al suelo, «golpeándose la parte posterior de la cabeza contra él». Como consecuencia, además de acabar en la UCI, perdió parcialmente la audición en un oído.

De esta manera, los magistrados rechazan los recursos de apelación presentados por la defensa del acusado y la acusación particular. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2022, cuando el condenado, que se encontraba de fiesta con amigos, se cruzó con la víctima, a quien no conocía previamente. Tras un breve intercambio verbal y sin motivo aparente, según la sentencia, el agresor propinó un puñetazo en el rostro del afectado.