Sanxenxo pone en marcha un taller de Samaín con 75 plazas
REDACCIÓN
La Concejalía de Educación, dirigida por Nati Parada, pondrá en marcha un Obradoiro de Samaín el 31 de octubre y el 3 de noviembre con un total de 75 plazas coincidiendo con dos días escolares no lectivos. La actividad, pensada para niños entre 3 y 12 años, se realizará en el pabellón de Nantes de 9 a 14.30 horas.
La actividad incluirá un taller de máscaras y disfraces caseros; cocina monstruosa con elaboraciones con temática de terror; gymkana del terror, en la que los participantes deberán superar una serie de pruebas y despertar la calabaza que protege al pueblo del monstruo Samaín; un taller de pociones mágicas para ahuyentar a los monstruos; una búsqueda de calabazas encantada en la que tendrán que descubrir las siete pistas para encontrar las calabazas encantadas y un «feirón terrorífico», donde los niños se divertirán en los distintos puestos en los que habrá tiro a la calabaza, pesca de arañas, atrapa el fantasma, cubo de pócimas, retos de la momia.
El precio es de 10 euros y el plazo de inscripción será desde el martes 14 hasta el 27 de octubre, a las 9.00 horas, por la sede electrónica de OA Terra de Sanxenxo. Si el tiempo lo permite se realizarán talleres y actividades en el exterior.
