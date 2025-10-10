Sanxenxo pone en marcha un taller de Samaín con 75 plazas

La Concejalía de Educación, dirigida por Nati Parada, pondrá en marcha un Obradoiro de Samaín el 31 de octubre y el 3 de noviembre con un total de 75 plazas coincidiendo con dos días escolares no lectivos. La actividad, pensada para niños entre 3 y 12 años, se realizará en el pabellón de Nantes de 9 a 14.30 horas.

La actividad incluirá un taller de máscaras y disfraces caseros; cocina monstruosa con elaboraciones con temática de terror; gymkana del terror, en la que los participantes deberán superar una serie de pruebas y despertar la calabaza que protege al pueblo del monstruo Samaín; un taller de pociones mágicas para ahuyentar a los monstruos; una búsqueda de calabazas encantada en la que tendrán que descubrir las siete pistas para encontrar las calabazas encantadas y un «feirón terrorífico», donde los niños se divertirán en los distintos puestos en los que habrá tiro a la calabaza, pesca de arañas, atrapa el fantasma, cubo de pócimas, retos de la momia.

El precio es de 10 euros y el plazo de inscripción será desde el martes 14 hasta el 27 de octubre, a las 9.00 horas, por la sede electrónica de OA Terra de Sanxenxo. Si el tiempo lo permite se realizarán talleres y actividades en el exterior.