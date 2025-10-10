«Queremos ser los primeros en poder reservar alojamiento desde ChatGPT»

Una de las participaciones más llamativas de la jornada inaugural de los Ecommerce Days fue la de Pilgrim, representada por su CEO y fundador Roberto Fraga. Su negocio, que cumplirá su primera década de actividad el próximo año, busca «digitalizar todos los servicios que ofrece el Camino de Santiago», enuncia Fraga.

¿Cuál ha sido el gran reto desde que comenzó con Pilgrim?

El segmento del camino es un sector muy poco digitalizado, las agencias de viajes tradicionales llaman y gestionan ellos mismos las reservas, nosotros dotamos de tecnología a los servicios y escalamos nuestro modelo.

¿Cómo convencieron a los sectores más tradicionales?

Les regalamos directamente la tecnología. Un albergue o una casa rural a la que le pidas dinero para implantar tu sistema se va a echar para atrás. Sin embargo, si se lo financias tú y les gestionas las reservas a cambio de un pequeño porcentaje, la cosa cambia.

¿Qué expectativas tiene a corto plazo para continuar expandiendo su negocio?

Queremos seguir creciendo. Sobre todo a nivel internacional, hay un público cada vez más grande. Estados Unidos, Australia y Asia son nuestros grandes objetivos. La otra gran meta es terminar de digitalizar el resto de procesos mediante la inteligencia artificial para que nos permita ser mucho más ágiles. Queremos ser los primeros en estar dentro de ChatGPT para que puedan hacer sus reservas desde la propia aplicación.

¿Cómo gestiona los tramos de menor afluencia de peregrinos?

Antes era mucho más estacional, pero ahora los meses de invierno también tienen mucha demanda. Buscamos países para los que nuestro invierno sea su temporada alta de viajar. Los turistas asiáticos y de varias naciones de Latinoamérica suelen preferir estos tramos temporales.