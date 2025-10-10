Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los profesores locales se forman en igualdad

El IES Valle Inclán acogerá una jornada de formación en igualdad y diversidad del profesorado de Pontevedra. Las temáticas del encuentro serán el peligro de las redes como canales de los discursos de odio y la cobertura legal de los profesores ante la «neutralidad ideológica». Después del encuentro tendrá lugar una mesa redonda abierta al público sobre el día a día en las aulas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents