Portonovo acoge una prueba de vela con tripulaciones reducidas

El Club Náutico de Portonovo acogió ayer la presentación de la primera edición del Trofeo Vila de Portonovo con el Open de España de cruceros con tripulaciones reducidas, con barcos con las categorías de dos o tres tripulantes con calidad de Open de España e inmerso en la regata multináutica la Semana Abanca.

Esta cita cuenta con dos competiciones en la ría de Pontevedra, esta regata de cruceros y el Trofeo Ence Villa de Marín que se celebrará en noviembre con competiciones de piragüismo y remo.

En el acto protocolario también estuvieron entre otros Raúl Albores en representación de Abanca, así como Alfonso Mandado y Carlos Moreno del Club Marítimo de Vigo, que es el organizador de la Semana Abanca, y el comodoro del Náutico de Portonovo Fernando Pazó Olmedo.

Finalmente la hora de salida de la que será la única manga puntuable se iniciará al filo de las 13.00 horas, con un recorrido por la zona oeste de la ría de Pontevedra, con una longitud entre 12 y 15 millas.

Entre la veintena de participantes que competirán en dos y tres tripulantes, figuran ilustres de estas categorías como el vencedor del Rías Baixas 2024, ‘Salaño Dos’ con Jacobo Vecino-Brenda Maura a los mandos del Real Club Náutico de Vigo, el ‘Smaku’ de Alfonso Rodríguez del Liceo Marítimo de Bouzas, o ‘Ziralla Primero’, que será a priori la mejor opción del Náutico de Sanxenxo con Ramón Barreiro y Martín Amorín. Completan el grupo de A2, ‘Quen Vai’ y ‘Samoa’ del Club de Mar de Aguete, el ‘Orion’ del Monte Real Club de Yates de Baiona y el ‘Fanciulla’ del Real Club de Regatas Galicia de Vilagarcía.

También destaca la presencia de unidades de la ría pontevedresa que teóricamente estarán en la lucha de las primeras plazas en la categoría de A3, como es el caso del ‘Kairos’ y ‘Cactus Digital Petrilla’ de Náutico de Portonovo o las unidades del Club de Beluso: ‘Meu’ de José Luis Smyth, ‘Arpón IV-Seida’ de Iñaki Carbajo y el ‘Espita’ de José Luis Lastra. O el ‘Taurus’ de Margarita Sanmartín, una de las pocas regatistas gallegas que participó en la legendaria e histórica Regata Vuelta a España con el ‘¡Hola!’, junto con el ‘Exit Manitu’ de Emilio Lago del Liceo Marítimo de Bouzas.

Para el apartado técnico la Federación ha designado como jurados al actual presidente del Colegio Gallego, el madrileño afincado en Ferrol Pedro Fernández Alarcón y el pontevedrés Miguel Cons.