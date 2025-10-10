Pontevedra destina más de 2,3 millones de euros para su iluminación

Los trabajos de renovación íntegra de la iluminación en toda la zona nordeste de Pontevedra saldrán a licitación en los próximos días con un presupuesto que supera los 2,3 millones de euros.

La Deputación se hará cargo de gran parte de la financiación aportando 1,6 millones de euros a través del convenio anual que mantiene con el Concello.

Los trabajos de renovación afectarán a todas las luminarias de la mencionada zona, incluyendo el recambio de 39 cuadros de luz.

El regidor pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Flores, destaca que «las actuaciones están diseñadas en torno a la eficiencia energética».

El uso de tecnología led «supondrá un antes y un después si hablamos de ahorro energético y lucha contra el cambio climático», garantiza el alcalde.

Se trata de un proyecto que completará la renovación total de la iluminación de la ciudad, salvo partes del casco histórico y algunas parroquias como Tomeza y Salcedo. Para estos casos, desde el Concello prevén «poder terminar en los próximos años».

Informan que se llevará a cabo un refuerzo específico en las vías y espacios peatonales, incluyendo los propios pasos de peatones, «con el fin de reforzar la seguridad, creando un espacio público y una movilidad más amable para todos».