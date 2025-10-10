Pontevedra apuesta por octubre como mes de la literatura con el Día de las Escritoras
El programa Mulleres de palabra(s) pondrá su broche final con la celebración
REDACCIÓN
Pontevedra encara la recta final del programa Mulleres de palabra(s) con una iniciativa acogida por el salón de plenos del Pazo provincial. El próximo lunes a partir de las 20.00 horas se festejará el Día das Escritoras de la mano de Susana Fortes, María Oruña y Arantza Portabales, en un acto en el que desvelarán varias lecturas recomendadas por las protagonistas del programa.
Por otro lado, la Diputación está convirtiendo octubre en el mes de la literatura con otros dos certámenes previstos para los días 23 y 24 de octubre. Se trata del segundo encuentro Pontevedra Literaria, que ha tenido «un gran recibimiento», sostiene el presidente, Luis López.
De hecho, el evento ha tenido que cambiar de ubicación al Pazo provincial ante la alta demanda de una celebración para la que «solo quedan unas pocas entradas el jueves 23».
