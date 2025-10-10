O BNG pide a retirada de postes eléctricos en Arnosa, en Vilalonga
O BNG de Sanxenxo pide que se complete a retirada dos postes da liña de alta tensión na estrada da Arnosa, na parroquia de Vilalonga, iniciada hai xa varios meses pero aínda non finalizou. Esta actuación «debe concluír canto antes, xa que a situación actual na que se atopa a vía supón un risco para a seguridade viaria».
