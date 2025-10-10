Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG bota en cara do PP o retraso do polígono de Fragamoreira

O BNG de Poio cre que o PP debe pedir desculpas polo «retraso inxustificado do polígono de Fragamoreira e a gran perda de oportunidades pola fuga de moitas empresas cara outros asentamentos durante os últimos anos».

