Una muestra de cómic reúne los Premios Provinciais á Xuventude

El Pazo Provincial acoge desde ayer una exposición de cómic que recoge todos los trabajos ganadores en esta categoría de los Premios Provinciais á Xuventude entre los años 2021 y 2024. La muestra, compuesta por once trabajos de nueve jóvenes de la provincia, se puede visitar en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas de lunes a viernes en el vestíbulo de la Diputación.

La exposición está compuesta por los siguientes trabajos: ‘Sós’ y ‘E Marcos puxo o seu suadoiro vermello’, de Ánxel Carramal Fernández, ‘Un día ajetreado’ y ‘¿Cómo he llegado hasta aquí?’, de Sabela Domínguez Costa, ‘Onde estás?’, de Lucía Rodríguez Cid, ‘Pereza’, de Icíar Paz Alonso, ‘O mergullo dunha vida’, de Manuel Alejandro Vázquez Búa, ‘¡Ey! Que hoy vamos a montar a caballo’, de Andrés Chinchilla Argibay, ‘Vivir para volver’, de Denis Carballas Riveiro, ‘Liberación’, de Eva Pena Fandiño, e ‘A miña veciña’, de Enrique Rabadán Torres, elaboradas con técnicas como lápiz quemado, acuarela y técnicas digitales.

La muestra da continuidad a la exposición de fotografía organizada el pasado año en el marco del encuentro Pontevedra Literaria. Xuventude e Artes, recogiendo todos los trabajos premiados en esa categoría hasta el momento.