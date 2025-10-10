Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor

Un vecino de Caldas de 75 años de edad ha fallecido en la tarde de este viernes muy cerca de su casa, en la parroquia de Saiar, cuando conducía un motocultor por una pista vecinal.

Ocurrió sobre las 13.30 y se apunta la posibilidad de que el hombre sufriera alguna indisposición que le hiciera perder el control del vehículo. De hecho , no se solicitó la presencia del Servizo de Emerxencias de Cuntis, que suele actuar en la comarca en este tipo de accidentes, aunque sí acudió la Policía Local y la Guardia Civil, así como efectivos sanitarios del 061, que intentaron sin éxito reanimar a la víctima.

El fallecido es José Antonio Ortigueira Camiña, tío del concejal del PSOE en el Concello de Caldas Juan Carlos Ortigueira.

El 112 explica que sobre las 13.30 horas recibió un aviso del 061 en el que se informaba de que una mujer alertaba de que había encontrado a un hombre tirado en el suelo , en el lugar de Cardín, con un golpe en la cabeza, sin saber si estaba o no fallecido.