Dos motoristas heridos accidentes en la N-541

Dos motoristas resultaron heridos en la tarde de ayer en otros tantos accidentes ocurridos en la carretera N-541 a su paso por Cerdedo-Cotobade. En ambos casos fueron caídas de la moto, sin otros vehículos implicados. El primero ocurrió poco antes de las 16.00 horas y el piloto podría tener una fractura en la pierna. El segundo fue a las 19.20 y el motorista se quejaba de la cabeza.